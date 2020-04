Rezza sta vivendo un momento di gloria. Coronavirus: gruppi familiari più pericolosi in assoluto

Barbano: “Parole di Rezza? E’ evidente che c’è una sgrammaticatura di ruoli è un consulente tecnico del comitato scientifico, è inaccettabile che dia opinioni come al bar e metta in mora la politica dinanzi alle telecamere

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per esprimere il loro parere sul grave momento che si vive per effetto del coronavirus.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri. Net:

Coronavirus – Binaghi: “E’ giusto che l’amministrazioni separi sport individuali da quelli di squadra per ricominciare a giocare”

Angelo Binaghi, presidente Federtennis italiana: “Leggevo ieri che in Cecoslovacchia si può giocare sia a tennis che a golf, anche in America oltre al nuoto negli impianti all’aperto. Si deve fare però una grossa differenziazione tra sport in cui non c’è contatto, rispetto a sport di squadra, di contatto, che il più delle volte si giocano in impianti chiusi.

Sarebbe interessante che l’Italia potesse fare questo tipo di differenziazione, compatibilmente con l’emergenza che palesemente c’è. L’ATP non può riprogrammare il calendario se non c’è sicurezza sanitaria, sebbene la curva pandemia sia in discendenza, vorremmo farlo spostarlo a Settembre-Ottobre a Roma. Ma siamo disposti a cambiare superficie casomai dovessero insorgere problemi, siamo duttili a tal proposito.

Mi preoccupano molto le percussioni economiche, psicologiche e sociali che tutta la gente avrà, soprattutto per chi abitualmente fa sport. Provo io per primo un senso di frustrazione, c’è bisogno di grande attenzione. Viene prima la sicurezza sanitaria, ma un’amministrazione lungimirante deve riuscire a dividere le attività e quindi anche lo sport, a seconda del tipo.

Credo che debba anche dipendere dalle precauzioni che ciascuno sport può intraprendere, certo in una prima fase nulla sarà più come prima. Se tutti gli altri sport vogliono riprendere quanto prima, è ovvio che anche loro devono abituarsi ad un altro tipo di sport”.

Chiariello: “Ci sono tantissimi bravissimi giornalisti, ma oggi ho provato vergogna per la categoria”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Giovanni Rezza dice parole pesanti e magicamente la Gazzetta si colora in prima pagina di Coronavirus, dopo settimane di solo mercato.

Può mai avere la Gazzetta una linea editoriale così marcata dall’editore che non vuole riprendere il campionato? Ci sono tantissimi bravissimi giornalisti, ma oggi ho provato vergogna per la categoria”.

coronavirus – Barbano: “Rezza e gli altri tecnici stanno vivendo il loro momento di gloria. E’ inaccettabile che dia opinioni come al bar e metta in mora la politica dinanzi alle telecamere”

Alessandro Barbano, vice direttore Corriere dello Sport: “Parole di Rezza? E’ evidente che c’è una sgrammaticatura di ruoli è un consulente tecnico del comitato scientifico, è inaccettabile che dia opinioni come al bar e metta in mora la politica dinanzi alle telecamere. E’ una modalità che spiega la degradazione della democrazia.

Oltretutto i dati esposti non sono attendibili. Alcune decisioni – come quella della ripresa dei campionati – sono delicate ed un virologo non può prenderle, decidere e dirlo al Paese spetta al politico.

C’è stato un ribaltamento di ruoli pericoloso. Rezza e gli altri tecnici stanno vivendo il loro momento di gloria. Sono in TV per 4-5 ore al giorno. Li giudichiamo in base alle loro performance televisive, ma se guardiamo i risultati sono una Caporetto.

Vantiamo l’eccellenza della nostra sanità che ha falle nel sistema da anni. Il sistema italiano ha evidenziato l’incompetenza della leadership, ma peggio del potere senza sapere, c’è il sapere che si è autoproclama potere.

Purtroppo questa pandemia è stata una delega in bianco ai signori del sapere che prendono decisioni su cui non hanno potere. Rezza parla del calcio come se fosse una stronzata, un’economia da 500 mln di euro. Fa un’ironia beffarda di chi parla di qualcosa che non ha assolutamente approfondito.

E’ modo inconferente di affrontare una questione che ha la sua dignità, nell’emergenza tutto ciò che non è strettamente necessario ai valori materiali, allora non merita attenzione. Sono 45 giorni che vado a lavoro, rischio come ognuno di noi, è legittimo e doveroso che questo avvenga: l’informazione è un servizio essenziale. Perché un calciatore strapagato non deve rischiare allo stesso modo? Dobbiamo ribellarci, far valere la ragione”.

Coronavirus – Chiariello: “I gruppi familiari sono i più pericolosi in assoluto, oggi dobbiamo guardare l’altro come un pericolo per noi per poterci riabbracciare domani”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Piuttosto che parlare degli azzurri, voglio parlare della Campania. Comunicato di pochi minuti fa da parte del Presidente De Luca: “Si registrano 61 casi a Casoria; 58 a Giugliano; 52 a Pozzuoli; 52 a Marano; 49 ad Afragola; 36 a Frattamaggiore e Frattaminore (10), per un totale di 308 contagi” trattasi di contagi familiari.

Volete capire che anche un pranzo con i vicini di casa può essere pericoloso? I gruppi familiari sono i più pericolosi in assoluto, se vogliamo ritornare alla vita normale, a rivedere una partita di calcio, dobbiamo avere comportamenti intelligenti. Oggi dobbiamo guardare l’altro come un pericolo per noi per poterci riabbracciare domani”.

