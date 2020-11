Riejka-Napoli, Gattuso: “Sono arrabbiato, dobbiamo crescere sotto l’aspetto mentale”

Riejka-Napoli, le parole di Gattuso

Gattuso dopo la vittoria contro il Riejka, il tecnico del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Partite facili non esistono, con loro anche la Real Sociedad l’ha spuntata all’ultimo minuto. Sapevamo che loro ci aspettavano per poi andare subito in verticale, nei primi 30 minuti ne abbiamo combinate tante. Forse pensavamo di venire qui a fare una gita, a fine primo tempo mi sono molto arrabbiato. Queste erano le loro caratteristiche e ci siamo fatti sorprendere, mentre nel secondo abbiamo fatto molto meglio. Ma io non ci stò, noi non ci possiamo permettere di sbagliare approccio alla partita.

Perchè questi alti e bassi? Perchè dobbiamo crescere, perchè questo è un problema che c’era già la scorsa stagione. Questa squadra è da un po di anni che ha troppi alti e bassi, noi dobbiamo migliorare molto sotto questo aspetto. Dopo ci può stare di giocare male tecnicamente, però oggi per 30-35 minuti seconde palle zero, sorpresi dalle loro ripartenze. Poi nel secondo tempo le cose sono cambiate, è per quello che dobbiamo stare sempre sul pezzo. Oggi ci è andata bene, perchè poi se ti gira male tutto diventa più difficile. Alla fine siamo stati bravi, perchè poi nella ripresa non abbiamo sofferto e creato tanto. MI piacerebbe vederlo nei novanta minuti e per tante partite, ci dobbiamo lavorare.

Immagino che nell’intervallo si sia fatto sentire un bel pò. L’avevamo preparata bene, sapevamo benissimo che squadra andavamo ad affrontare ed è quello che mi lascia un con l’amaro in bocca e un pò arrabbiato. Colpa mia, che ancora non sono riuscito ad entrare nella testa dei miei giocatori.”

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rijeka-Napoli 1-2: gli azzurri tornano al successo ma che sofferenza

ULTIM’ORA – Maradona in ripresa! Ottime notizie per l’argentino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Austria: record di contagi, tutto il Paese zona rossa