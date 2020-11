Rozman: “Abbiamo dato tutto. Palo di Menalo? Il Napoli sarebbe andato in panico!”

Ai microfoni di Sky è intevenuto l’allenatore del Rijeka SImon Rozman al termine del match che ha visto il Napoli imporsi in Croazia per 2-1.

Rozman si è detto soddisfatto dell’ottimo avvio di gare dei suoi che, al 10′ si sono portati in vantaggio con Muric, imparabile il suo sinistro da fuori area. Rozman tocca di nuovo l’argomento indisponibili e confessa le incertezze per il prossimo match ma ribadisce che “chiunque andrà in campo dovrà dare il massimo. Peccato per il palo – continua Rozman – di Menalo nel secondo tempo, ci avrebbe dato energia e mandato il Napoli nel panico.”

