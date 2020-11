Napoli, Petagna: “Vittoria fondamentale, da affinare l’intesa con Mertens”

Napoli, Petagna dopo la vittoria in Europa League

Al termine della vittoria del Napoli contro il Riejka in Europa League, l’attaccante Andrea Petagna ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Ci tenevo un sacco a far gol, partendo dall’inizio avevo più tempo in campo per poterlo fare, ma sono felice della vittoria. Il campo era complicato, l’importante era raccogliere i tre punti. Io gioco in una squadra formata da grandi campioni, era la prima volta che giocavo con Mertens e c’è da migliorare. Ma col lavoro verranno fuori ancora risultati e prestazioni migliori. Abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la classifica, era importante vincere qui, su un campo complicato contro una squadra che si mette tutta in difesa. Siamo molto contenti e ci dà fiducia per la partita di domenica questo risultato”.

