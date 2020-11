VIDEO – Il medico di Maradona: ” Diego sta bene, vorrebbe già tornare a casa”

Sono passati pochi giorni dall’operazione al cervello di Diego Armando Maradona.

Il Pibe de Oro è ancora in ospedale mentre tutto il mondo è in apprensione per le sue condizioni di salute. Il dottor Leopoldo Luque che ha eseguito l’operazione e sta seguendo il decorso post operatorio, ha rilasciato alcune dichiarazioni che Tyc Sport.

“Il decorso di Diego Maradona continua a essere molto buono. La novità del giorno è che la Tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall’ospedale, anzi vuole proprio tornare a casa. Ma l’idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno”. “Per i medici ci sarebbero le condizioni per dimetterlo, ma aspettiamo e vogliamo trattenerlo fino a domani. Diego può camminare, parla con me e lo vediamo molto più lucido. Ovviamente è presto, ma il suo recupero è eccellente per noi e quando sarà dimesso, andrà comunque tenuto sotto controllo nella sua abitazione”.

Di seguito il video, ripreso dal profilo Twitter del giornalista Dario Di Gennaro:

#Maradona

Bollettino Dr Luque: "Diego sta molto bene, il decorso post-operatorio è molto buono. Abbiamo anche ballato. Ma abbiamo visto che ha avuto anche alcuni episodi di confusione, associabili a un quadro di astinenza. Ma durerà pochi giorni"@RaiSport pic.twitter.com/kDFb37KgV2 — Dario Di Gennaro (@dariodigennaro) November 5, 2020

