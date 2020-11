Napoli: così non va. Gli azzurri hanno smarrito la strada

Il Napoli vince ma non convince. Sugli azzurri piovono critiche da ogni lato, nonostante i 3 punti conquistati contro il Rijeka.

Il Corriere dello Sport, in particolar modo, fa un’analisi sullo stato degli azzurri. Le tre gare contro Az, Sassuolo e Rijeka hanno messo in evidenza innanzitutto limiti caratteriali. La squadra deve crescere soprattutto in mentalità.

Inoltre, l’inserimento di Osimhen ha di fatto, spaccato la squadra. I reparti tra di loro sono scollati, si è perso un uomo a centrocampo ma non si è aggiunta fantasia in avanti.

