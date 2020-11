Caos tamponi per la Lazio: Lotito non aveva comunicato all’ASL i positivi

.Si fa sempre più complicata la situazione della Lazio in merito alla positività di alcuni suoi tesserati.

Immobile, Leiva e Strakosha, infatti, non hanno giocato mercoledì in Champions League ma hanno giocato regolarmente in casa del Torino. Questo perchè è stato rilevato solo il gene N che è presente nei corona virus ma non nello specifico Covid19.

In attesa di risolvere la questione, con Lotito pronto a dare battaglia, La Gazzetta dello Sport condanna il presidente biancoceleste.

Secondo quanto riportato, infatti, pare che la società abbia contattato prima l’ASL Roma 4, dove fa capo Formello e, successivamente l’ASL Roma 1 che ha competenza dove risiedono i calciatori.

Nel corso delle telefonate, però, non ci sarebbe stata alcuna comunicazione riguardante i casi di positività. Così facendo, l’azienda sanitaria non ha potuto predisporre alcuna mappatura così come previsto sia dalla legge ordinaria che dal protocollo FIGC.

