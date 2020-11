ULTIM’ORA – Maradona in ripresa! Ottime notizie per l’argentino

Diego Maradona, diramato il bollettino medico: medici soddisfatti, ripresa da campione

E’ stato diramato l’ultimo bollettino medico inerenti alle condizioni di Diego Armando Maradona. Ecco le parole del neurologo Luque riportate dal Corriere dello Sport:

“Il decorso continua a essere molto buono. La novità del giorno è che la Tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall’ospedale. L’idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno – sottolinea il neurologo Leopoldo Luque, che ha in cura il Pibe de oro – anche se pure per i medici della clinica ci sarebbero le condizioni per dimetterlo. Ma ci aspettiamo di trattenerlo fino a domani. Può camminare, parla con me e lo vediamo molto più lucido. Ovviamente è molto presto ma il suo recupero è eccellente per noi e quando sarà dimesso, sarà comunque tenuto sotto controllo nella sua abitazione”.

