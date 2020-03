Verona, in due salteranno Napoli e Sampdoria

Assenze pesanti in casa Hellas

Il Verona sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato, quando tra dieci giorni gli azzurri saranno impegnati al Bentegodi in trasferta. I gialloblù fanno la conta degli infortunati, nonostante il rinvio della gara di domenica scorsa avesse potuto favorire il recupero degli acciacati, saranno assenti sia Borini che Faraoni. Per l’attaccante gli esami strumentali a cui si è sottoposto, hanno evidenziato che la lesione al muscolo del retto femorale non è guarita e si dovrà continuare ancora con le terapie. Mentre per il terzino, vera rivelazione di questa stagione, è stato diagnosticato un trauma distorsivo al comparto mediale della caviglia destra, che lo terrà fermo per almeno tre settimane. Entrambi i calciatori salteranno sia la sfida con la Sampdoria che quella con il Napoli.

