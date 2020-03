Juventus cuore d’oro, donati i pasti preparati per la sfida con il MIlan

Il bel gesto dei bianconeri

Per la Juventus non è stata una settimana facile, dopo le polemiche per il rinvio della gare con Inter e Milan che ha causato dell’epidemia al coronavirus. Il club bianconero ha però deciso di fare un gesto molto lodevole, quello di donare i pasti che erano stati preparati per il match di Coppa Italia alle persone più bisognose. Come riportato da Calcio e Finanza, erano stare preparate oltre tre tonnelate di cibo che erano destinati ai punti di ristoro dello stadio e alle 4000 persone all’interno dei Premium Club. Per non veder sprecato tutti gli alimenti preparati, il club si è servito di alcune associazioni di Torino le quali si sono adoperate per distribuire il tutto a chi più ne avesse bisogno.

