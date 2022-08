Lobotka: “Non vedo l’ora di ricominciare, avere i tifosi vicino ci aiuta”

Le parole di Lobotka alla radio ufficiale

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della stagione che sta per iniziare e del suo ruolo all’interno della rosa azzurra. Ecco un estratto di quanto dichiarato:

“Mi sento molto bene, è stato un lavoro molto duro quello fatto in ritiro, ma abbiamo raggiunto un’ottima condizione fisica che speriamo di mostrare nel corso della stagione. Ci sono stati tanti cambi rispetto allo scorso anno. I nuovi mi hanno dato subito un’ottima impressione, come calciatori e come uomini, si sono fin da subito allenati forte. Kvaratskhelia mi ha impressionato per la sua capacità nel dribbling, è un calciatore che per certi versi somiglia a Insigne ma diverso per altri. Kim e Ostigard hanno grande agonismo e l’hanno dimostrato fin da subito. Prima giornata di campionato? Sono sincero, non vedo l’ora di cominciare la stagione. Già nel corso dei due ritiri abbiamo avvertito il calore della gente e sappiamo di andare in campo soprattutto per i tifosi. Sono la cosa più importante, averli vicino ci aiuta molto. Vengono a sostenerci e questo ci permette di ottenere risultati importanti. Per noi è importante che loro credano in questa squadra, cosicché sia più facile ottenere risultati soddisfacenti”.

