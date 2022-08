Edo De Laurentiis: “Il mercato chiude a settembre, servono altre due pedine”

Le parole di Edo De Laurentiis sul mercato azzurro

Il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente tv del Costa Rica Teletica.com dove ha parlato anche di Navas. Ecco quanto dichiarato:

“Il mondo sa che Keylor Navas è un portiere molto forte che ha vinto molti campionati. Per ora abbiamo Meret e Sirigu poi vedremo. È normale che il Napoli debba completare la squadra, dobbiamo cercare un attaccante e un portiere. Stiamo parlando con tanti club, con Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona perché ci sono giocatori a cui piace il Napoli e vedremo, il mercato è aperto fino a settembre. Per ora abbiamo Meret (Alex) e Sirigu, per ora sono loro, poi vedremo. È normale che il Napoli debba completare la squadra e dobbiamo cercare un attaccante e un portiere”.

