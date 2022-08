UFFICIALE – Contini ceduto alla Sampdoria, nuovo prestito per il portiere azzurro

Ufficiale, Contini in prestito alla Sampdoria

Il trasferimento in prestito di Nikita Contini in prestito alla Sampdoria è ufficiale. Attraverso il proprio account twitter, il Napoli ha annunciato la cessione a titolo temporaneo del portiere azzurro. Dopo l’ultimo anno trascorso in Serie B al Vicenza, Contini avrà modo di confrontarsi anche in massima serie. Ecco quanto comunicato:

“La SSC Napoli comunica di aver ceduto in prestito all’UC Sampdoria le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini.”

