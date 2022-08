Portiere Napoli, il posto da titolare conteso tra Kepa e Navas

Secondo il quotidiano Il Mattino il prossimo portiere titolare del Napoli sarà uno tra Kepa Arrizabalaga e Keylor Navas.

L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sull’arrivo al Napoli di Keylor Navas o in alternativa di Kepa Arrizabalaga. Il club azzurro ha da poco ufficializzato l’acquisto del portiere Salvatore Sirigu. L’estremo difensore sarà dunque il secondo portiere del Napoli, resta dunque da decidere chi sarà il titolare per la prossima stagione di campionato.

“Un peccato che con Meret finisca così. Venti giorni per preparare il rinnovo a giugno. De Laurentiis si era convinto che il futuro passasse per le sue giovani mani. Non andrà così. Ora il Napoli attende un segnale dal Chelsea o dal Psg: ormai è tutto chiaro. Navas o Kepa, Kepa o Navas. Da qui non si scappa. Uno dei due sarà il titolare del prossimo anno. Intanto arriva Sirigu, primo nome della lista, la sua prima apparizione è a metà giugno.”

