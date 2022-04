La Gazzetta dello Sport – L’insolita coppia d’attacco: Mertens-Osimhen, mai insieme ma segnerebbero di più.

L’edizione odierna del quotidiano, sottolinea il potenziale che Mertens ed Osimhen avrebbero insieme:

“Finora Luciano Spalletti non li ha mai mandati in campo insieme da titolari, piuttosto sfruttando in corsa le qualità dei due, magari per cercare di ribaltare situazioni complesse. Certo, ha ragione il tecnico nel sottolineare che la cosa più importante è l’equilibrio della squadra. Ma se questo comunque è precario, come dimostrato contro la Fiorentina – per via anche di qualche centrocampista fuori forma -, allora magari meglio rischiare qualcosa e segnare di più”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Sarà Kvaratskhelia l’erede di Insigne”

Auriemma: “Mi hanno riferito che gli azzurri abbiano cambiato, per scaramanzia, l’ingresso allo stadio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Governo – Arriva un regolamento duro per i dipendenti pubblici