UFFICIALE – Napoli-Verona, i convocati di Spalletti

Sono stati resi noti i convocati di Luciano Spalletti in occasione della sfida di oggi tra Napoli ed Hellas Verona.

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la sfida del club azzurro contro l’Hellas Verona. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della giornata di campionato numero trenta. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.

Nella lista c’è anche il nome di Victor Osimhen dopo un breve periodo di assenza. Non figura invece l’attaccante Gianluca Gaetano a causa di una faringotonsillite.

Di seguito la lista: