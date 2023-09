NUMERI PRIMI – Napoli-Lazio: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Lazio – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

La sfida di campionato tra Napoli e Lazio si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona sabato 2 settembre; il fischio di inizio è previsto alle ore 20:45. Si tratta della seconda sfida casalinga stagionale per il Napoli di Rudi Garcia, che fino ad ora ha sempre trovato la vittoria. Dopo il successo in trasferta contro il Frosinone è arrivato anche quello della scorsa settimana contro il Sassuolo, regalando ancora un’altra emozione ai tifosi azzurri durante il debutto allo Stadio di Fuorigrotta. La Lazio di Maurizio Sarri invece non sembra essere partita con il piede giusto. Su due sfide disputate, rispettivamente contro Lecce e Genoa, i biancocelesti hanno rimediato due sconfitte. La squadra dunque ha attualmente 0 punti nella classifica di Serie A.

I precedenti tra Napoli e Lazio

Napoli e Lazio si sono sfidate in tutto 163 volte tra Serie A, Coppa Italia e Serie B. I numeri delle gare precedenti sono leggermente a favore degli azzurri, che hanno portato a casa la vittoria in 63 occasioni. Le vittorie degli aquilotti sono invece 50 così come i pareggi. Nonostante ciò l’ultimo match tra le due compagini, avvenuta proprio allo Stadio Maradona, si è conclusa proprio con una vittoria della squadra ospite che ha portato a casa la gara per 1-2. L’ultima occasione in cui ci fu un pareggio fu nel novembre del 2016, quando il match terminò con il punteggio di 1-1 ed il Napoli era allenato proprio da Maurizio Sarri.

Statistiche

Se sabato sera la Lazio dovesse vincere contro i partenopei porterebbe a casa due vittorie consecutive in casa del Napoli, cosa che non accade dal 1937. Se invece i biancocelesti dovessero portare a casa un’altra sconfitta sarebbe la prima volta nella storia che questi ultimi perdono nelle prime tre giornate. La sfida tra Napoli e Lazio coinciderà inoltre con la 300ª sfida di Ciro Immobile con la maglia biancoceleste.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Il Napoli ha già incontrato il direttore di gara in due occasioni, entrambe avvenute nel corso del 2023. In particolare la prima risale allo scorso 17 febbraio contro il Sassuolo e la seconda all’11 marzo contro l’Atalanta. In entrambi i casi il Napoli si aggiudicò la sfida vincendo 2-0, dunque il bilancio degli azzurri sotto il suo fischietto è più che favorevole. Sarà invece il quarto incontro tra la Lazio e l’arbitro comasco: sotto il suo fischietto i biancocelesti hanno portato a casa tre pareggi ed una sconfitta.

Maria Marinelli

