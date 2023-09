LOZANO AL PSV – Superati gli ultimi intoppi per il trasferimento in Olanda

Hirving Lozano va al PSV. La trattativa sembrava aver subito uno stop, ma alla fine è andata in porto

L’affare sembrava essersi arenato per via della trattativa sulle mensilità di giugno, luglio e agosto. Il Napoli, infatti, chiedeva al calciatore di rinunciare a queste ultime mensilità per dare il placet alla cessione al club olandese.

Alla fine sembra che la quadra sia stata trovata e che Lozano potrà finalmente accasarsi al PSV.

La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport

