Calciomercato Napoli, De Laurentiis sacrifica Callejon: lo spagnolo parte subito

Secondo Raffaele Auriemma, Josè Callejon potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio.

Dalle colonne del quotidiano Tuttosport il noto giornalista partenopeo scrive: “In organico c’è un esterno di troppo: sembrava Younes il candidato alla cessione (ci sono Samp, Torino e Genoa), però il tentennamento di De Laurentiis può voler dire che l’esterno da sacrificare a gennaio sia un altro. Ecco allora che spunta roboante il nome di Callejon, ormai al passo d’addio. Il suo agente Quilon sta trattando con alcuni club spagnoli (l’Espanyol su tutti) non per l’estate bensì per l’immediato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le pagelle – Notte stellata al San Paolo: il Napoli rinasce proprio contro la Juve!

Top & Flop – Napoli-Juventus, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Napoli-Juventus, 2-1: Zielinski e Insigne fanno sognare gli azzurri

CONTENUTI EXTRA

Morte Kobe Bryant, la nebbia è la causa dell’incidente in elicottero? Serviranno giorni per il recupero dei corpi

Coronavirus: quali rischi per l’epidemia di polmonite cinese

Il risultato delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria sulle prime pagine dei quotidiani

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri