La Gazzetta dello Sport – Pioli, in testa solo il Napoli: turnover mai visto col Bologna.

Stefano Pioli non molla il colpo. L’allenatore del Milan vuole provare il tutto per tutto in Champions League e a ha deciso di mandare in panchina i titolarissimi, rischiando un turnover mai visto con il Bologna. In ballo ci sono punti pesanti, ma il tecnico pensa solo al Napoli: “a meno di ripensamenti dell’ultima ora, 10 cambi su 11 rispetto a Milan-Napoli (Kjaer ieri non è nemmeno partito per l’Emilia). L’azzardo pagherà?”.