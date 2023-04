NUMERI PRIMI – Napoli-Verona: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Verona – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la trentesima giornata di campionato.

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti riprende gli impegni di campionato e prepara la sfida contro l’Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Gli azzurri vengono dalla vittoria in trasferta contro il Lecce, avvenuto lo scorso 7 aprile. Gli azzurri si avvicinano sempre di più alla vittoria del campionato: attualmente guidano la classifica con 74 punti, con +16 sulla seconda. Anche l’Hellas Verona viene da una bella vittoria tra le mura amiche contro il Sassuolo. Tuttavia i gialloblù sono attualmente in piena zona retrocessione, precisamente al 18° posto della classifica di Serie A con soli 22 punti.

I precedenti tra Napoli ed Hellas Verona

Napoli ed Hellas Verona si sono scontrate in tutto ben 88 volte. Gli azzurri hanno avuto la meglio in 44 occasioni, mentre i veneti hanno portato a casa i tre punti 18 volte. I pareggi sono in tutto 25. l’Hellas Verona non vince in casa del Napoli dal 1983, in compenso è riuscito ad evitare la sconfitta nelle ultime due trasferte, quando ha portato a casa un pareggio. In entrambe le occasioni il risultato finale è stato di 1-1. L’ultima vittoria casalinga del Napoli risale al 2019; il risultato finale fu 2-0.

Statistiche

L’Hellas Verona non vince una sfida in trasferta da 15 giornate. D’altra parte però Kevin Lasagna è andato a segno quattro volte contro la squadra azzurra, tra cui nella gara di andata. Si tratta del club contro la quale ha segnato di più insieme al Benevento. Tra le due compagini, il Napoli è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione in questo campionato, per la precisione 102. L’Hellas Verona è la squadra che ne ha effettuate meno, e cioè solo otto.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Federico La Penna della sezione di Roma 1. Il Napoli lo ha già incontrato in nove occasioni e sotto il suo fischietto ha portato a casa sette vittorie e due pareggi. I gialloblù hanno invece incontrato il direttore di gara dieci volte. Il bilancio è di cinque vittorie due pareggi e tre sconfitte.

Maria Marinelli