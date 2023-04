Repubblica – Torna il tifo al Maradona: ma nessun incontro tra ADL e leader Ultras.

L’edizione odierna del quotidiano, è tornata a parlare della questione Ultras-ADL. Nonostante sia stato nuovamente concesso l’ingresso di materiali per sostenere la squadra, le tensioni sembrerebbero essere ancora alte. Il Viminale è a lavoro per smorzare gradualmente la tensione tra tifosi e società, anche in vista dei festeggiamenti. Inizialmente era sorta l’idea di riunire intorno a un tavolo, in prefettura, i leader della tifoseria organizzata e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sotto scorta. Tuttavia, la decisione sembra essere stata velocemente accantonata, perché negli ambienti giudiziari, la riunione è ritenuta inopportuna alla luce delle indagini in corso sui gravi episodi commessi. Si possono elencare partendo dagli scontri sull’A1, gli incidenti di Piazza del Gesù, fino ai tafferugli del 2 aprile in Curva B.

