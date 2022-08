Napoli, si sblocca la cessione di Petagna al Monza. Via libera all’arrivo di Simeone

Napoli, si sblocca la doppia operazione di Petagna e Simeone

La cessione di Andrea Petagna al Monza si è sbloccata nelle ultime ore, il centravanti azzurro è pronto a raggiungere la Brianza e far posto all’arrivo di Giovanni Simeone. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il club azzurro sta per portare a termine la doppia operazione che era stata imbastita qualche mese fa. Il Napoli e l’Hellas Verona hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del Cholito, che ha di fatto dato via libera alla partenza di Petagna.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka: “Non vedo l’ora di ricominciare, avere i tifosi vicino ci aiuta”

Benitez: “Napoli da Scudetto solo ad una condizione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferragosto record, 10 milioni in vacanza, gran ritorno stranieri