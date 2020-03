Onofri:”Manolas carismatico. Lobotka? Non sono sorpreso”

Le parole dell’ex giocatore

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Claudio Onofri stimato opinionista. Nel corso dell’intervista si è soffermato molto su Manolas e su Lobotka.Ecco le sue dichiarazioni: “Manolas è sempre stato un calciatore carismatico. Fin dall’inizio si vedeva che ad ogni errore, suo o dei compagni, risolveva la questione con grande attenzione e con ottima personalità. Come ruolo, potrebbe starci che sia il regista ad entrare nel cervello dei compagni. Manolas riesce a farlo anche se gioca in difesa. Lobotka? Non mi ha sorpreso. Giuntoli trova sempre prospetti che sappiano identificarsi subito con la maglia e con la squadra”.

