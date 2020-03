La Uefa valuta un nuovo torneo. La Fifa è perplessa

Si giocherebbe in estate

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la UEFA è pronta ad istituire un nuovo torneo estivo in stile Champions. Il tutto avverrebbe anche grazie alla collaborazione dell’agenzia Relevent Sports, che tra l’altro è promotrice dell’iniziativa. Dal canto suo la FIFA valuta questa nuova competizione come una minaccia per il nuovo format del Campionato per Club, che avrà inizio nel 2021 con il nuovo format che passa da 7 a 24 squadre e si dovrebbe disputare tra giugno e luglio. La UEFA è pronta a mettere marchio e logo per la competizione, senza però assumere la gestione totale del torneo. La partecipazione avverrebbe attraverso un sistema di qualificazione attraverso i campionati nazionali. La sede dove svolgere la competizione è quella degli Stati Uniti, e in futuro si sta valutando anche di disputare altre gare in Asia con l’allargamento anche ai club sudamericani.

