Luis Enrique chiede rassicurazioni circa il progetto futuro

Luis Enrique e Napoli: continua la trattativa

Continua il corteggiamento del Napoli e, benché non si riesca a chiudere, anche Luis Enrique si mostra attento e interessato a sbarcare alla corte Di Aurelio De Laurentis.

Gli ultimi aggiornamenti giungono dal giornalista Alfredo Pedullà e raccontano di una trattativa arenata non per problemi di ingaggio, sembra infatti la materia del contendere non si aggiri attorno al quanto bensì alle prospettive.

Il tecnico iberico chiede maggiori rassicurazioni e chiarezza sul futuro del club. Il mercato, gli investimenti e gli sforzi economici da compiere per rendere ancor più competitivo il brand societario partenopeo, sono il fulcro della scelta.

Intanto la stagione si chiude domani ed è lecito attendersi un imminente annuncio da parte del presidente circa la nuova direzione tecnica della squadra in panchina e non, anche il destino del DS è appeso a un filo e senza un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore è difficile immaginare quali siano i calciatori che interessano.

Fonte foto www.flickr.com