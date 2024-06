la Repubblica – Conte, due richieste di mercato: trattenere Di Lorenzo e Kvaratskhelia

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle richieste di Antonio Conte. Il tecnico ne ha fatte due nello specifico, chiedendo di trattenere Di Lorenzo e Kvaratskhelia:

“Per quanto riguarda Kvaratskhelia la posizione del Napoli è la stessa già emersa nel caso Di Lorenzo: la cessione semplicemente non è presa in considerazione. Kvara è una delle richieste inderogabili di Antonio Conte nella costruzione della sua creatura: il capitano e il georgiano semplicemente non si muovono. C’è ovviamente da fare i conti con il malumore dei due punti di riferimento”.

