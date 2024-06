Corriere dello Sport – Manna tratta per Buongiorno e il Torino pensa a Simeone

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui possibili innesti in casa Napoli. Ancora attenzioni al reparto difensivo, perché Manna non lavora solo per Rafa Marin, ma continuano le avance per Alessandro Buongiorno. Questo è quanto riportato:

“Il centrale della Nazionale e del Toro, 25 anni, è il primo alfiere che il ds sta trattando con cura certosina, dialogando con il Torino insieme con De Laurentiis, l’unico ad aver confezionato finora una proposta con i fiocchi, diciamo anche super, che si avvicina alla richiesta extralarge del Toro. Il Napoli s’è spinto fino a 35 milioni più bonus, i granata sono ancora attestati sui 45 milioni. Tutto cash, liquido, nessuna contropartita tecnica. Parallelamente, però, il Torino s’è anche informato su Simeone e Juan Jesus; e a prescindere da tutto c’è una certa fiducia di arrivare al traguardo”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ugolini: “Kvara ha parlato con Conte. Diventerà il più pagato del Napoli, queste le cifre”

Di Lorenzo-Napoli, Romano: “A oggi impossibile, ma la situazione potrebbe sbloccarsi dopo l’Europeo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi