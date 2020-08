De Laurentiis e i diritti TV: “Il patron vuole farli gestire ai presidenti e prospetta guadagni pazzeschi”

De Laurentiis insiste sulla gestione diretta dei diritti televisivi da parte dei club

Secondo l’edizione odierna de Il Giornale: “Aurelio De Laurentiiis vorrebbe far gestire direttamente ai presidenti l’operazione accreditando guadagni fantasmagorici”. Il patron azzurro non abbandona il progetto di far gestire ai presidenti di Serie A in maniera diretta la questione dei diritti televisivi. Materia che resta molto delicata e che il 25 agosto prossimo sarà oggetto di accesa discussione in Lega.

Dal canto suo Sky, emittente che detiene i diritti, resta convinta che i club non abbiano i mezzi per garantire il servizio e che alla fine dovranno comunque rivolgersi al proprio operato per garantire la trasmissione delle partite del campionato.

ADL ci crede e porta avanti il suo progetto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Hateboer, il Napoli ci prova: offerto il doppio dell’ingaggio! I dettagli

Calciomercato Napoli, Il Genoa sogna il prestito di Lozano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa 2020:sondaggio, Biden 50%, Trump 46%