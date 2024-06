X – C’è Omorodion dell’Atletico: piace moltissimo a Manna

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sul proprio profilo social, ha evidenziato l’interesse del Napoli per Omorodion. Il classe 2004 dell’Atletico Madrid piace moltissimo a Manna. Il Napoli, oltre a Rafa Marin del Real Madrid, vorrebbe provare ad affondare il colpo per il centravanti, che pare essere in uscita dall’Atletico.

Questo è quanto riportato: “Furie azzurre nel mirino. Rafa Marín vicinissimo e parte l’assalto a Omorodion. Il classe 2004 dell’Atletico Madrid piace moltissimo a Manna”.

