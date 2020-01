Napoli-Lazio, sciopero finito: gli ultras dovrebbero tornare al loro posto

Potrebbe finalmente risolversi il problema ultras, domani per il Napoli che quest’anno oltre a mancanza di risultati ha dovuto affrontare anche un clima incandescente e una diatriba venutasi a creare tra il tifo organizzato ed il club.

L’edizione odierna de “Il Mattino” scrive proprio in merito a questo problema che però potrebbe essere risolto nella giornata di domani quando gli azzurri si troveranno di fronte la Lazio di Simone Inzaghi.

C’è però un aspetto da non sottovalutare, sono stati già venduti oltre diecimila biglietti per quel settore, in curva B sono 6500 gli abbonati, e quindi tutto ciò rende difficile la presenza dei gruppi organizzati, tutti sprovvisti di abbonamento.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Ufficiale – Juventus, il Dott. Agricola chiude i rapporti con la società

Serie A – Partite in streaming, quindici siti “pirata” oscurati

Calendario Napoli, Gattuso spera in febbraio

Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore

Ufficiale : Napoli-Lazio a 10€, promo a 5€ acquidando anche Napoli-Juve

CONTENUTI EXTRA

Pfas in Veneto: è un’emergenza sanitaria e ambientale

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri