Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni. Milik e Zielinski titolari

Napoli-Sassuolo, le scelte di Gattuso

Gattuso, in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo, farà ancora turnover. In porta dovrebbe giocare Ospina, ma vanno valutate le sue condizioni. Pronto Meret. In difesa per il ruolo di centrale torna Manolas, in ballottaggio Koulibaly e Maksimovic per affiancare il greco. Hysai a sinistra e Di Lorenzo a destra, completeranno il reparto arretrato. A centrocampo torna titolare Zielinski, che insieme a Fabian Ruiz e Lobotka formeranno il terzetto della zona centrale di campo. Nel reparto offensivo Gattuso non rischierà Mertens, con Milik che partirà titolare. Sugli esterni agiranno Insigne e Callejon.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Callejon ai saluti: il Villareal sulle sue tracce

Veretout-Napoli, l’affare si può chiudere. Giuffredi sta trattando con ADL

