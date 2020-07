Veretout-Napoli, l’affare si può chiudere. Giuffredi sta trattando con ADL

NAPOLI – Giuffredi sta lavorando per portare Veretout in azzurro

Mario Giuffredi, l’agente che già segue Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, sta portando avanti un’altra trattativa con il Napoli. Si ragiona sul futuro di Jordan Veretout che già l’anno scorso è stato vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Secondo Il Mattino, l’addio di Allan (lo vuole l’Everton) avrebbe riacceso l’interesse del Napoli per il centrocampista.

L’offerta alla Roma sarebbe già stata presentata: 21 milioni di euro. I giallorossi però trattano a partire da 25.

Nel mezzo l’agente del centrocampista Mario Giuffredi che ne ha parlato con De Laurentiis nel corso del vertice per i rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo (l’annuncio del prolungamento è atteso per la fine del mese). In ogni caso Veretout-Napoli è davvero un matrimonio che si farà. Con un anno di ritardo.

Bisognerà affrettarsi, però, per chiudere l’affare dal momento che anche il Milan è sulle tracce di Veretout

