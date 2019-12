Tweet on twitter

Calciomercato Napoli, Zielinski nel mirino dell’Everton: la situazione

Nella sua edizione odierna, il quotidiano sportivo Tuttosport si sofferma sulla possibilità di una cessione all’Everton di Ancelotti per Piotr Zielinski.

“A centrocampo gli infortuni di Delph e Gomes hanno aperto una voragine difficile da colmare. E la pista che porta a Zielinski sembra facile da collegare ad Ancelotti. Al momento però è un facile collegamento più che una pista concreta. Ma qualche sondaggio per lui verrà fatto con in Napoli, ed anche per Llorente.

