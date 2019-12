Napoli-Inter, cresce l’attesa per il big-match dell’Epifania

Napoli-Inter, la prevendita prosegue a gonfie vele, in esaurimento Tribune e Curva B

Napoli-Inter – Prosegue la vendita dei biglietti per la partita tra partenopei e milanesi che si disputerà il giorno della Befana, il 6 Gennaio 2020 ore 20.45 allo Stadio San Paolo di Napoli. Cresce l’attesa e con essa anche la prevendita dei tagliandi, nonostante la gara sia ancora lontana, complice, probabilmente, i tanti interisti di Napoli, che non vogliono perdersi la gara e soprattutto la vittoria del Napoli conquistata a Sassuolo all’ultimo respiro, che ha fatto ritornare la speranza, ai tifosi azzurri, in un clamoroso, a questo punto, piazzamento Champions. Sono già in esaurimento Curva B e Tribune.

Questi i prezzi ed i dettagli diffusi dalla Ssc Napoli:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

