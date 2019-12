Clamoroso dalla Spagna – Ronaldo salva solo Dybala

Tweet on twitter

Il portale spagnolo Defensa Central riporta in merito ad uno sfogo che Cristiano Ronaldo avrebbe avuto con degli amici.

Secondo il campione portoghese, nella rosa della Juventus, solo Paulo Dybala sarebbe degno di giocare con lui, l’unico ad essere definito un top player da CR7. Ronaldo avrebbe inoltre rimarcato l’enorme distanza tra il Real Madrid e la Juventus. Il paragone con gli ex compagni di squadra non può reggere, si parla di Ramos, Modric, Benzema e Kroos. L’attacante bianconero avrebbe puntato il dito anche sulla copertura mediatica del club, anch’essa lontana da quella dei “blancos”. Quanto riportato dagli spagnoli non ha trovato ancora alcun riscontro ma, qualora fossero vere, andrebbero ad alimentare le voci che vorrebbero che questa sia l’ultima stagione di Cristiano Ronaldo a Torino.

