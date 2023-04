Agente Dybala all’Olimpico: ora clausola da 12mln per l’estero spaventa la Roma

Corriere dello Sport – Agente Dybala all’Olimpico: ora clausola da 12mln che vale solo per l’estero spaventa la Roma.

L’edizione del quotidiano ha fatto sapere che Jorge Antun, l’uomo che cura gli interessi di Paulo Dybala, era presente sugli spalti dell’Olimpico. Questa la testimonianza:

“Intanto, ieri sugli spalti ha fatto capolino Jorge Antun, l’uomo che cura gli interessi di Paulo. La sua presenza in città può essere letta in chiave futuro, perché la Roma deve parlare quanto prima con il suo campione del mondo per cancellare quella fastidiosa clausola da 12 milioni che vale solo per l’estero ma che resta una spada di Damocle sopra la testa dei Friedkin. Il contratto di Dybala andrebbe rifatto e la trattativa andrà pur intavolata, prima o poi”.

