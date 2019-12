Napoli, Gattuso ha chiesto Bonaventura al Milan!

Napoli, contatti con Raiola per Bonaventura! A giugno può arrivare gratis

Napoli, idea mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di TuttoSport, il club azzurro avrebbe sondato la possibilità di prelevare Giacomo Bonaventura. Il calciatore è in scadenza di contratto e il Milan ancora non ha iniziato una trattativa per il suo rinnovo, può liberarsi a costo zero. Mino Raiola, suo manager, ha già sondato il terreno con Roma e con la società azzurra dove, tra l’altro, ritroverebbe Rino Gattuso in panchina.

Ecco quanto si legge sul quotidiano piemontese: “Da tenere sotto controllo, infine, le vicende tutte italiane che riguardano il Milan e, soprattutto, la società di De Laurentiis. In ambito rossonero va monitorata la situazione di Giacomo Bonaventura: il club tergiversa sul rinnovo del contratto e il suo agente (l’impaziente Mino Raiola) ha già sondato il terreno con Roma e Napoli dove, tra l’altro, ritroverebbe Rino Gattuso in panchina. Da quelle parti, però, tengono banco due casi spinosi assai: i rinnovi di Mertens e di Callejon”.

