Zola: “Osimhen è l’erede di Lukaku e ha grandi margini di miglioramento, Anguissa? Colpo azzeccato”

Gianfranco Zola, ex campione del Napoli, ha rilasciato un intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato parlato del momento attuale dei partenopei.

Queste le sue parole:

“La compagine azzurra sta dando segnali di grande forza e qualità. La prova contro l’Udinese è stata impressionante non solo nel risultato, ma anche nella gestione complessiva. Un altro elemento a suo favore è la completezza dell’organico. Quando Osimhen arrivò in Italia due anni fa, non lo conoscevo bene e mi documentai. Scoprii un giocatore bravissimo nei movimenti. Con la sua forza atletica può essere devastante. Osimhen l’erede di Lukaku. È giovane e ha enormi margini di miglioramento.

Anguissa? Il suo arrivo last minute si è rivelato un colpo di mercato azzeccato. È perfetto nel 4-2-3-1, ma rende bene anche nel 4-3-3. C’è poi da fare un’altra considerazione: i calciatori che arrivano dalla Premier hanno una marcia in più perché sono preparati per giocare a altissima velocità. I ritmi del campionato inglese sono superiori al resto del mondo”.

