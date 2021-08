Calciomercato Napoli, il Saint Etienne apre al prestito per Youssouf

Napoli, secondo il Mattino il Saint Etienne avrebbe aperto al prestito per Zaydou Youssouf.

Mancano due giorni alla fine del calciomercato ed il Napoli sta cercando ancora un centrocampista. Tra i nomi in pole position c’è Zaydou Youssouf, giocatore del Saint Etienne classe 1999. L’edizione odierna de Il Mattino riporta una novità in merito a tale vicenda: secondo il quotidiano il club francese avrebbe aperto al prestito del centrocampista.

“Il cerchio si sta per chiudere e l’impressione è che i nomi rimasti sul tavolo sono quelli di Berge dello Shiffield United, Youssouf del Saint Etienne e sia pure defilato Amrabat, a meno che la Fiorentina non decida di cederlo in prestito a zero. In pole c’è Youssouf, il Saint Etienne apre al prestito. Un gioco a incastro. Ma tutto dipende dai costi, tutto lì. Poche ore e il velo verrà alzato.”

