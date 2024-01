Novità di formazione per il Napoli in vista della Lazio: Ngonge o Lindstrom dal 1′

Napoli, novità di formazione in vista della Lazio, le ultime

Novità di formazione per il Napoli, in vista della sfida contro la Lazio, come raccontano i giornalisti di Sky Sport.

Napoli, le ultime in vista della Lazio

Il Napoli ha una decina di assenti in vista della partita contro la Lazio, qualcuno da Riyadh non è tornato al 100% ma sicuramente ci saranno 9-10 assenti tra infortunati, squalificati – Kvaratskhelia, Cajuste, Simeone – e chi è in Nazionale come Osimhen ed Anguissa.

Ngonge è pronto e potrebbe anche essere una soluzione per la formazione di Mazzarri, lui e Lindstrom si potrebbero giocare un posto. Traore invece è reduce da lunga assenza e ha iniziato un processo di riatletizzazione. Mazzarri aspetta un difensore centrale per la linea a tre, Ostigard sta riflettendo e Perez potrebbe essere un nome.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli vuole chiudere per Perez, prima scelta per la difesa: l’alternativa è Theate

Caso Maignan, decisione del Giudice Sportivo: un turno a porte chiuse per l’Udinese

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”