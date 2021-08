Genoa-Napoli: Insigne punta centrale, Lozano preferito a Petagna

Tuttosport prova ad anticipare le mosse di Luciano Spalletti per la gara tra Genoa e Napoli, soffermandosi in particolare sull’attacco.

Questo pomeriggio il Napoli sarà ospite allo Stadio Marassi di Genova, per sfidare il club rossoblù nella seconda giornata di campionato. Il quotidiano Tuttosport si concentra sulla formazione che andrà a schierare il tecnico azzurro Luciano Spalletti, in particolare sull’attacco. L’allenatore sarebbe tentato di schierare il capitano Lorenzo Insigne nel ruolo di punta centrale; non ci sarà invece Andrea Petagna.

Ecco quanto riportato:

“E’ una mezza pretattica quella di Spalletti che per tutta la settimana ha provato Insigne nel ruolo di punta centrale, con Lozano che dovrebbe partire titolare sul lato mancino. Ma le “sentinelle sul muro”, come il coach ha definito i cronisti che scrutano il campo di allenamento, hanno anche visto che in alcuni momenti in quella posizione è stato utilizzato Petagna. E sarebbe la scelta più logica, essendo l’ex Atalanta una punta centrale, però pare che Spalletti preferisca l’attacco in miniatura per mettere in difficoltà la difesa a 3 del Genoa.”

