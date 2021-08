Calciomercato Napoli, Del Genio: “Ho letto una notizia assurda”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato del calciomercato del Napoli nella trasmissione “Tele A”.

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di “Tele A” ed ha parlato del calciomercato del Napoli, in particolare di una notizia che definisce assurda.

“Questa notizia che ho letto mi ha lasciato basito. Non so se sia vera lo scopriremo martedì, quando il calciomercato terminerà. Leggo: apertura del Napoli alla cessione di Andrea Petagna e mi faccio mille domande. Non so come sia possibile che il Napoli possa chiudere una simile operazione. Vuole chiudere per Petagna e poi non è interessata ad altri centravanti. Osimhen è già stato squalificato ed in più salterà il campionato per tanto tempo a causa della Coppa d’Africa. Non è possibile che non abbia un sostituto. Poi se Mertens recupera al meglio allora il Napoli sarà più tranquillo.”

