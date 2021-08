SSC Napoli: niente trasferte all’estero per i tifosi, la UEFA lo sconsiglia

La SSC Napoli comunica che la UEFA ha attualmente sconsigliato le trasferte all’estero ai tifosi.

Il 16 settembre il Napoli esordirà in Europa League ed andrà in trasferta in Inghilterra, dove affronterà il Leicester. Purtroppo i tifosi azzurri non potranno assistere alla gara, in quanto la UEFA ha per il momento sconsigliato ai tifosi di andare in trasferta all’estero. Il motivo ha a che fare con la prevenzione relativa ai contagi Covid. Per ora dunque i biglietti dei settori ospiti non sono disponibili.

“La SSC Napoli informa che la Uefa sta monitorando l’evoluzione dei contagi Covid in Europa ed al momento sconsiglia i tifosi di organizzare viaggi per seguire le gare della propria squadra all’estero. I biglietti per i settori ospiti, non sono al momento disponibili. La Uefa assumerà una decisione in tempo utile per la prima trasferta.”

