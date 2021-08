Juventus-Empoli, manata di Cuadrado ad un avversario: nessuna sanzione

Durante Juventus-Empoli, Juan Cuadrado ha commesso un fallo molto simile a quello di Victor Osimhen ma l’arbitro ha lasciato correre.

Ieri sera Juventus ed Empoli si sono sfidate all’Allianz Stadium di Torino. Alla fine sono stati i toscani a portare a casa i tre punti vincendo per 1-0, ma durante il match è accaduta una scena che non è passata inosservata. Il protagonista è Juan Cuadrado, che durante un contrasto con un avversario gli ha rifilato una manata sul viso. L’arbitro però ha lasciato correre, dunque per il centrocampista bianconero non è avvenuta neanche un ammonizione. Da sottolineare anche che il fallo è stato molto simile a quello di Victor Osimhen, che invece ha ottenuto il cartellino rosso e due giornate di squalifica. Sono stati i tifosi azzurri a notare la scena, sottolineando proprio il diverso trattamento riservato ai due giocatori.

