Loftus-Cheek – Il nome a sorpresa per il centrocampo azzurro

Il Corriere dello Sport riporta in merito all’interessamento del Napoli per Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea.

Loftus-Cheek risponde al profilo del mediano di contenimento cercato dal Napoli:

Adesso che Giuntoli ha cominciato a riflettere su Ruben Loftus-Cheek (25) c’è la possibilità concreta che si ricominci a chiacchierare sull’asse Londra-Napoli. Il centrocampista da ottenere in prestito ha il fisico di Loftus-Cheek (un metro e novantuno), la capacità di giocare in vari modi (sperimentata anche con Sarri), muscoli di acciaio e tendenza a interdire e a rubare palloni. Loftus-Cheek è anche il nome a sorpresa che starebbe lì, nell’aria, in attesa del last minute: ieri era in panchina, il rischio di giocare poco è notevole, la speranza di dimenticare il bruttissimo incidente del maggio 2019 va alimentata”.