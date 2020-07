Calciomercato Napoli, si aspetta Osimhen fino a mercoledì: la situazione

Fino a mercoledì Victor Osimhen sarà la prima scelta del Napoli per l’attacco. Le ultime con Alfredo Pedullà che sui social scrive: “Una storia infinita: al netto delle dichiarazioni social e non social, Osimhen resta la prima scelta del Napoli almeno fino a mercoledì. Poi, nel caso, si penserà ad altro”.

Il giornalista ha poi aggiunto sul suo sito web: “Il club di De Laurentiis ha fatto di tutto e di più, ha incontrato il ragazzo in più occasioni e non si è certo rassegnato all’idea di perderlo. Ci eravamo lasciati sabato con una traccia: il Napoli aveva deciso di far trascorrere il weekend senza forzare la mano, nella speranza che alcun club potesse pareggiare la proposta fatta al Lille. Sta andando esattamente così. Quindi il Napoli aspetta ancora, non vuole mollare. Certo, non aspetterà in eterno, ma per il momento è così. Il club di De Laurentiis ritiene Osimhen la prima scelta, aspetterà almeno fino a mercoledì-giovedì, soltanto in un secondo momento si dedicherebbe ad altre soluzioni per ora solo abbozzate. Il Napoli resta convinto che il traccheggiare del famoso nuovo agente D’Avila dovrà portare presto a una soluzione. Questa: o presenta una proposta degna al Lille, oppure la sua strategia sarebbe smascherata, non avrebbe nulla in mano. Vedremo da qui a mercoledì-giovedì.

Intanto D’Avila dice di non poter parlare, chiaro imbarazzo di chi non riesce a fare i fatti e quindi si incarterebbe con le parole. Certo, se Osimhen uscisse allo scoperto e memorizzasse un volta per tutte che il Napoli gli ha fatto ponti d’oro e gli altri no, forse si renderebbe conto della realtà. Capiremo se le promesse che gli hanno fatto si materializzeranno, al momento nisba. Intanto, Osimhen saluta i tifosi del Lille via social con un collage di foto che sa d’addio. Il Napoli resta aggrappato, lo considera anche in queste ore la prima scelta, dimostrando un grande rispetto. E una pazienza che, ripetiamo, meriterebbe un premio. Lo stesso rispetto che non tutti i protagonisti hanno avuto verso il club in questa trattativa-telenovela”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio: “Juventus fortunata in campionato, con il Napoli dei 91 punti…”

Osimhen, nessuna offerta del Liverpool. Gioco al rialzo dell’agente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Accoltellò ragazzo nella Movida, daspo