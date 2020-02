Immagine shock – Ultras Napoli contro la società per il caro biglietti

Napoli – Gli ultras ci vanno giù duri e contro il caro biglietti prendono di mira il manager del Napoli

Napoli – Gli ultras del Napoli ci vanno giù duri e contro il caro biglietti alzano la voce prendono di mira il manager della società di De Laurentiis con scritte di offesa sui muri poco distanti dallo stadio San Paolo. Il bersaglio della dura azione è Alessandro Formisano.

La tensione tra i gruppi delle curve e la società, quindi, non è andata a scemarsi, anzi. “Formisano pezzo di merda”, adesso il riferimento, assolutamente da condannare, è Formisano ma anche, e indirettamente, a Napoli-Barcellona, ottavi di Champions League, poichè il prezzo per assistera la partita in curva è di 70 euro.

