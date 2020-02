Clamoroso – Barcellona senza pace, si infortuna Dembelè

Clamoroso – Barcellona senza pace, il ventiduenne attaccante francese si è fermato ancora durante l’ultimo allenamento dei blaugrana

Clamoroso – A poco più di 20 giorni dalla prima partita con il Napoli, valida per gli ottavi di Champions League, in casa blaugrana è scattato ancora l’allarme per le condizioni di Ousmane Dembélé. Il giocatore francese, che si era appena ristabilito dal precedente infortunio accusato a novembre (una lesione al bicipite femorale destro), si è infatti fermato di nuovo a causa di un affaticamento muscolare alla stessa gamba. Secondo quanto riportato da “Marca”, Dembélé ha interrotto l’ultimo allenamento che si è svolto al centro sportivo ‘Joan Gamper’, proprio a causa di questo problema. Al momento non è però ancora chiaro se si tratta di una ricaduta del precedente infortunio, o se ha accusato un problema diverso da quello di novembre, ma il giocatore rischia di saltare la prossima partita di Champions League contro il Napoli.

