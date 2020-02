Napoli, a Genova bisogna vincere! Gattuso è un allenatore importate

Manniello, presidente Juve Stabia: voglio lasciare il calcio. È un regime dittatoriale. Sudditanza piscologica anche in Serie B

Pistocchi: “Juventus-Fiorentina, il secondo rigore non c’era. VAR? E’ una farsa”

Maurizio Pistocchi, Mediaset: “Sfondamento Ronaldo? Neanche a basket. In Juventus-Fiorentina ho visto alcuni errori anche a vantaggio della Fiorentina, come il placcaggio di Igor a Cristiano Ronaldo e quello è rigore. Non considero rigore il fallo di Bentancur. Quello di Napoli non era rigore perché quello di Cuadrado era un gesto involontario. Quello di ieri è un caso limite in cui l’arbitro sanziona il fatto che il braccio di Pezzella impedisce alla palla di andare alla porta. Il secondo, secondo me, non è rigore. Il VAR lo chiama perché ha la sensazione che il fallo sia fuori aria, ma secondo me non è fallo. La Juventus ha giocato meglio, 75% di possesso palla, 15 tiri in porta contro 7. Questi arbitri mettono le partite in condizione che quelli che perdono vedono situazioni molto discutibili. Quello che doveva essere l’aiuto di molti arbitri, il VAR, non è preso più in considerazione da nessuno. E’ una farsa”.

Beatrice: “Abbiamo vinto 3-0 il rigore in più conta poco”

Luca Beatrice, critico d’arte: “Commisso eredita la Fiorentina da Della Valle nel massimo della Fiorentina, si presenta con la sciarpa Juve Merda, spende un sacco di soldi e fa un pessimo campionato con un allenatore che non ha scelto lui. Ha preso 3 palloni, ma non c’è stata partita, c’è troppa differenza. Da juventino non me la prendo, ma ci vuole più ironia. Da quando esiste lo Juventus Stadium non ci hanno mai battuti e sarà sempre così. Rigore Juventus-Fiorentina? Ho visto un rigore netto su Ronaldo, non dato. Il secondo è arrivato col VAR, il terzo poteva non essera dato: un rigore al 50%. Juve aiutata? Mi viene da pensare che qualcuno fa la storia e qualcun’altro scrive la leggenda. Quest’anno concorrenza forte, virtualmente a 2 punti e Inter rafforzata nel mercato di gennaio. Scudetto tutt’altro che deciso”.

Liguori: “Decisioni che scoraggiano la concorrenza e senza concorrenza non c’è campionato”

Paolo Liguori, direttore TGCOM24: “Non sono né favorevole né contrario alle parole di Commisso: agisce esattamente come agirebbe il capo di un’azienda. E’ americano, noi italiano conosciamo benissimo il calcio italiano. Fin quando l’AIA sarà una federazione dipendente, il campionato resta inquinato. Decisioni che scoraggiano la concorrenza e senza concorrenza non c’è campionato, succede da anni. Ho sentito Capello negare ogni tesi complottista, ma sul secondo rigore è stato onesto: “Non c’era”. Inutile dire che Commisso non capisce di calcio quando sentiamo dire “E’ finita 3-0, il rigore non cambia niente”. Nedved? E’ la quindicesima volta che quando si critica un arbitro arriva Nedved a difendere. Non si sanno difendere da soli? La mia fede calcistica non c’entra niente con quello che dico. La Juve senza aiuti non sarebbe stata la prima in classifica, finirà sempre allo stesso modo”.

Chiariello: “Fuga a tre conclamata”

Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “E’ evidente che la giornata di ieri – non ancora conclusa – è stata molto indicativa. La fuga a tre è conclamata: l’Inter inserendo i nuovi e senza Lautaro, si è aggrappata a Lukaku; la Lazio con il solito Immobile ha fatto un solo boccone con la SPAL; Juve che vince tra le polemiche con torti arbitrali a favore degli juventini. Questa corsa è ormai definitiva “.

Manniello: “Voglio lasciare il calcio. È un regime dittatoriale. Sudditanza piscologica anche in Serie B”

Franco Manniello, presidente Juve Stabia: “Ammetto l’errore umano, ma secondo il mio parere l’arbitro Daniele Minelli ha condizionato questa partita. Primo rigore opinabile, secondo rigore neanche ci ragiono su, il calciatore del Perugia si è buttato addosso al nostro. Ci sono le immagini e onestamente il Perugia ha avuto 10 calcio di rigore fino ad adesso: sarà la Juventus della Serie B. In questa Serie un punto è fondamentale, avere questi rigore a sfavore – di cui abbiamo immagini – non aiuta a nessuno. So che Balata è sostenitore della VAR – come me – e se ieri ci fosse stata non c’erano i rigori, o almeno non il secondo. Ho parlato al responsabile degli arbitri e secondo me gli arbitri dovrebbero essere intervistati a fine partita, siamo in un regime dittatoriale, non si può neanche chiedere cos’ha visto. Intraprendere azione legale? E’ inutile. Se solo ti azzardi a chiedere qualcosa vieni multato dalla procura federale. Ho visto ieri rigori molto superiori a quelli decretati contro la Juve Stabia, non chiamati, allora devo pensare che la sudditanza psicolgoica – che esite in Serie A – esiste anche in Serie B. Siamo una piccola realtà, non vogliamo favoritismi, ma non voglio essere prevaricato. Questa dittatura arbitrale non mi sta bene, siamo noi società che teniamo in piedi tutto. Dobbiamo avere la soddisfazione, in maniera civilissima, di chiedere spiegazioni”.

Freccero: “Vialli provò a fare un’offerta per la Fiorentina. A questa squadra mancano i gol di Quagliarella”

Dario Freccero, Secolo XIX: “Ranieri ha portato tranquillità e sicurezza, la situazione è quella che è, ma la Samp sembrava spacciata. Abbiamo iniziato una lenta ma continua risalita in classifica. Quagliarella? Abbiamo bisogno dei suoi gol, anche se non è più quello dell’anno scorso. Mancano proprio i gol di Quagliarella, 3-4 su rigore, su azione segna pochissimo. Tonelli? Giocherà di sicuro. Il dramma è che l’arrivo di questo nuovo difensore centrale giapponese Yoshida, porterà Lorenzo in panchina. Yoshida sembra un giocatore esperto e la sensazione è che come gerarchie, lui sia avanti. Ferrero? C’è una contestazione sempre in essere, mai più esplosa in comportamenti brutali, come quando lo aspetterono fuori dal ristorante. Dall’estate scorsa non ha mai negato di cercare un acquirente per la Samp, è vero che il tema si era un po’ affievolito, ma da circa un mese è emersa questa sua volontà di dare una carica ufficiale a questi advisor per cercare un compratore. Vialli fece un’offerta distante dalla sua richiesta, perciò è naufragata“.

Dossena: “Napoli in ripresa. Mario Rui? Buon giocatore, per la lotta Scudetto si deve mirare un profilo migliore”

Andrea Dossena, ex Napoli: “Nel passaggio da Donadoni a Mazzarri capii che c’era un’ottima occasione per venire a Napoli e non mi sono mai pentito della mia scelta. Iniziammo un’ottima risalita che ha settato le basi per gli anni successivi verso l’Europa che conta. Di tempo ce n’è, i punti ci sono: tutto sta a vedere che Napoli vuole diventare, se quello della Juventus o quello delle ultime dieci partite che aveva un andamento da retrocessione. Porsi un obiettivo potrebbe essere utile per viverla con grinta. E’ un’anomalia che il Napoli si trova dov’è in questo momento in classifica. Ogni allenatore porta le sue idee, Gattuso è stato bravo a tornare ad uno schema di gioco dove i vari tasselli andavano al proprio posto. Prima davanti il play davanti la difesa non c’era, quindi con l’acquisto di un giocatore e il ritorno ad un modulo adatto agli altri, si è avuto uno scossone. Ci sono ancora problemi fuori dal campo che vanno al più presto risolti. Mario Rui? Dall’infortunio di Ghoulam è sempre stato chiamato in causa e si è sempre mostrato pronto. Ha fatto prestazioni buone ed altre meno buone, ma è affidabile. Se si vuole fare una squadra per vincere lo scudetto e puntare in alto, è giusto valutare altri profili”.

Rinaudo: “Gattuso è un allenatore importate ed è la persona adatta alla piazza di Napoli”

Leandro Rinaudo, ex Napoli: “Gattuso è subentrato in una situazione in cui il Napoli metteva in campo un calcio diverso. Da allenatore ha capito le difficoltà della squadra e sta provando di trovare un po’ di compattezza. Demme può dare tanto equillibrio al Napoli, ma comunque la squadra ha trovato molta fiducia per affrontare il campionato, quindi chi giocherà al posto suo si farà sicuramente valere. Sampdoria-Napoli? Tutte le partite nascondono insidie. La Samp ha un grande direttore sportivo ed un allenatore con tanta esperienza, è una squadra che lotta per diversi obiettivi, ritengo sarà una partita molto tattica. Mazzarri ha portato tantissima passione e stima in tutti noi e credo che Gattuso stia facendo lo stesso, ma ci vuole tempo per lavorare con una squadra che aveva modi di lavorare completamente diversi. Gattuso è un allenatore importate ed è la persona adatta alla piazza di Napoli”.

Chiariello: “Gattuso fa bene a tenerli tutti sul pezzo, perché a Genova bisogna vincere”

Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Parliamo di classifiche comparate. Il Napoli a Genova ha un’occasione assolutamente straordinaria per rimettere in piedi la stagione: non per obiettivi eclatanti, anche se qualcuno guarda con buon occhio la Champions. Il Napoli battendo la Sampdoria si rimetterebbe in corsa per metà classifica, se facesse 17 punti su 21, si può pensare a qualcosa di interessante: perlomeno ragionare per un sesto posto. Gara da non sottovalutare, non si può dire che il Napoli è guarito, ma il clima è cambiato e i dati sono incoraggianti. Non bisogna abbassare minimamente la guardia, perché tornare nella peste ci vuole un attimo: Gattuso fa bene a tenerli tutti sul pezzo, perché a Genova bisogna vincere”.

